Esplosione in casa Lucca, i morti sono due, marito e moglie

(ANSA) - LUCCA, 27 OTT - Ci sono due morti nell'esplosione di uno stabile a Torre, frazione di Lucca. Sono una donna di 55 anni, trovata subito, e il marito, 60 anni, rimasto disperso tra le macerie più tempo. Salva la figlia di 17 anni, anche lei data come dispersa ma poi rintracciata a Lucca dove era andata a scuola. Le altre persone coinvolte risultano una coppia che abitava nell'unità accanto, una donna incinta di 31 settimane, di 26 anni, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello (Pisa) e il marito di 29 anni, non coinvolto nell'esplosione. Feriti lievemente due camionisti in transito nella strada davanti, la via Per Camaiore, al momento dello scoppio, ricoverati all'ospedale di Lucca. (ANSA).