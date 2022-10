Migranti: 1.000 evacuati da campo di fortuna a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 27 OTT - E' stata sgomberata questa mattina dalla polizia francese una tendopoli nel nord di Parigi dove avevano trovato rifugio circa un migliaio di migranti. Gli stranieri senza fissa dimora, provenienti in larga parte dall'Afghanistan, erano accampati da circa un mese, in condizioni disperate, sotto ad un ponte della metropolitana di Parigi, nel quartiere de la Chapelle, non lontano da Montmartre. L'accampamento è stato "sgomberato nella calma questa mattina, dalle ore 7", ha affermato Flore Judet, responsabile dell'associazione Utopia56, che aiuta i migranti in difficoltà. Secondo un'altra Ong, France Terre d'Asile, sono circa 600-700 le persone evacuate oggi dall'accampamento parigino. Di queste, precisa l'associazione, 634 hanno ottenuto una sistemazione alternativa d'urgenza. Ma circa "400 altre persone sono state sgomberate dalla zona senza alcuna soluzione d'alloggio", ha deplorato Flore Judet. (ANSA).