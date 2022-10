Il Parlamento russo inasprisce la legge contro la "propaganda Lgbt"

Il Parlamento russo ha votato in prima lettura l'inasprimento della legge contro "la propaganda Lgbt". Lo riporta Ria Novosti. Il disegno di legge propone di stabilire una sanzione fino a 5 milioni di rubli "per la promozione delle persone Lgbt e fino a 10 milioni di rubli per la promozione della pedofilia". Gli stranieri possono essere multati fino a 400 mila rubli, arrestati fino a 15 giorni o deportati. (ANSA).