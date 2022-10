Putin, non useremo l'arma nucleare in Ucraina

(ANSA) - MOSCA, 27 OTT - "Non abbiamo bisogno di usare un'arma nucleare in Ucraina, non avrebbe senso, né politicamente né militarmente". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo alla conferenza del Club Valdai a Mosca. 'La Russia sa dove gli ucraini stanno fabbricando la 'bomba sporca', ha proseguito il presidente russo, citato dalla Tass, ribadendo di fatto le accuse di Mosca a Kiev di preparare una provocazione con un'arma non convenzionale. 'Kiev sta usando ogni metodo per coprire le tracce della preparazione all'uso della bomba sporca', ha aggiunto Putin, spiegando che gli ucraini potrebbero caricare di materiale nucleare un missile Tochka-U. Il presidente russo ha inoltre riferito di aver lui stesso ordinato al suo ministro della Difesa, Serghei Shoigu, di telefonare alle sue controparti straniere nei giorni scorsi per informarle dell'intenzione degli ucraini, e ha sollecitato l'Aiea a visitare l'Ucraina per ispezionare i suoi siti nucleari "al più presto". (ANSA).