Siria: Ong, raid Israele contro depositi armi Hezbollah

(Vedi 'Siria: Damasco, raid Israele...' delle 04:56) (ANSAMed) - BEIRUT, 27 OTT - E' di almeno 4 uccisi il bilancio di raid missilistici israeliani compiuti nella notte contro depositi di armi degli Hezbollah filo-iraniani nei pressi dell'aeroporto internazionale di Damasco. Si tratta del secondo attacco aereo attribuito a Israele in Siria nell'arco di tre giorni. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i jet militari israeliani hanno sparato sei missili, quattro dei quali hanno colpito depositi di armi a ovest dell'aeroporto di Damasco mentre due hanno preso di mira altre installazioni gestite da Hezbollah a sud dello scalo aereo. L'agenzia governativa siriana Sana, che cita il ministero della difesa siriano, si è limitata a riferire che la contraerea è entrata in azione per contrastare un attacco nemico nei pressi di Damasco. Le 4 vittime, afferma l'Osservatorio, sono combattenti che lavorano con Hezbollah. Una delle vittime è di nazionalità siriana mentre non si conoscono dettagli sulle altre tre vittime. (ANSAMed).