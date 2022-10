Università: Bernini, ce la metterò tutta

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Non posso fare altro che promettere di metterci tutta la forza che ho per essere all'altezza di questa presentazione": Lo ha detto la neo ministra Anna Maria Bernini intervenendo all'Università Tor Vergata per l'inaugurazione dell'anno accademico e riprendendo così le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci. "Sono onorata di essere qui e mi congratulo con voi per la straordinaria organizzazione, siete giovanissimi ma avete fatto tante cose. Valorizzare le competenze, ascoltare gli studenti, sostenere la tradizione dei saperi ed essere già oltre per promuovere l'innovazione, il pensiero critico e per invitare chi studia e fa ricerca a sperimentare, queste sono tutte componenti importanti del nostro lavoro di formazione dei giovani", ha proseguito. "Oggi con voi festeggiamo i 40 anni dell'Università di Tor Vergata. Una comunità che alla nascita aveva 600 iscritti e che è cresciuta, si è consolidata e conta oggi più di 35 mila tra studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici. In questi 4 decenni avete saputo distinguervi per la vostra ricerca di eccellenza e didattica innovativa. Questa istituzione ha saputo conquistarsi uno spazio nelle classifiche dei migliori Atenei nazionali e sta crescendo nei ranking anche delle università straniere. Le iniziative organizzate in queste giornate rappresentano la contemporaneità e la forte capacità di costruire percorsi di studio aderenti alle esigenze del presente dei suoi studenti: nei 18 dipartimenti delle 6 facoltà dell'Ateneo si discute e ci si confronta di neurofinanza, metaverso, di agritech e medicina e chimica smart, del clima e di sostenibilità, ma anche di torri medioevali di Roma e di navi puniche". (ANSA).