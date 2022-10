Bassetti presenta libro a Gorizia, contestato da no-vax

(ANSA) - GORIZIA, 28 OTT - L'infettivologo Matteo Bassetti è stato contestato al Teatro Verdi di Gorizia durante la presentazione del suo libro "Il mondo dei microbi". A protestare un gruppo di spettatori riconducibili alla galassia no vax. Lo riporta Il Piccolo online. L'episodio risale a ieri sera, quando, ospite nell'ambito del festival AlienAzioni, Bassetti ha affrontato anche il tema dei vaccini. Dal pubblico - riporta il quotidiano - si è alzato un vociare. Il medico ha chiesto di uscire a chi non era d'accordo, per permettere a chi era interessato di poter seguire l'incontro, aggiungendo che se non fosse successo, a lasciare il teatro sarebbe stato lui. A quel punto una persona è andata a contestare il virologo da sotto il palco e il resto del gruppo ha sollevato cartelli con foto listate a lutto. Come annunciato, Bassetti si è alzato dal divano, ha salutato i presenti e se ne è andato. L'incontro è stato interrotto. Bassetti - riferisce Il Piccolo - è tornato in albergo scortato dalle forze dell'ordine. (ANSA).