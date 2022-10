Carabiniere asserragliato, i militari fanno irruzione in caserma: ostaggi liberi, morto il comandante

Hanno fatto irruzione nella caserma di Asso, in provincia di Como, i carabinieri che per tutta la notte hanno trattato la resa del brigadiere asserragliato dopo aver sparato al comandante della stazione. Il militare, il brigadiere Antonio Milia , è uscito zoppicando prima di essere preso in consegna dai colleghi.

E’ stato trovato morto il luogotenente Doriano Furceri, comandante della stazione dei carabinieri di Asso.

Un carabiniere del Gruppo di Intervento Speciale (Gis) è rimasto ferito in modo non grave durante l’irruzione nella caserma di Asso (Como). Il militare è stato colpito a un ginocchio da un colpo di pistola del brigadiere Antonio Milia, che ha sparato, prima di essere bloccato e disarmato , alla vista di un cane delle unità cinofile.

Gli altri ostaggi sono stati tutti liberati.