India: a Delhi oggi giorno più inquinato da inizio 2022

(ANSA) - NEW DELHI, 28 OTT - Delhi sta vivendo oggi la giornata con l'inquinamento più forte dallo scorso gennaio. In alcune aree della capitale la qualità dell'aria è precipitata nella categoria "grave", ritenuta molto pericolosa per la salute. Secondo le previsioni più recenti, l'indicatore dell'inquinamento peggiorerà o rimarrà "molto povero" ni prossimi tre giorni, con possibili allerte per la salute delle persone più fragili L'Aqi, l'indice della qualità dell'aria ha toccato il valore di 455 alle quattro del pomeriggio, mentre un'ora dopo il valore medio in città era di 357. L'impennata dell'inquinamento registrato ha colpito, oltre alla capitale, altre 34 città'. L'indice Aqi è considerato "buono" fino a 101, "moderato", tra 100 e 200, "basso tra 201 and 300, "molto basso" fino a 400 e "pericoloso" olte 400. Secondo gli esperti, il peggioramento dell'aria si deve alla direzione e alla scarsa velocità del vento, che stanno causando l'accumulo delle particelle inquinanti, in coincidenza con gli incendi appiccati dai contadini nelle campagne che circondano l'area della capitale. Fino all'inizio di questa settimana, l'inquinamento a Delhi era al livello più basso da sette anni, ma le condizioni atmosferiche stanno cambiando drasticamente la situazione. (ANSA).