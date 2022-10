Intesa tra le istituzioni Ue: stop ad auto e van inquinanti dal 2035

Accordo tra Eurocamera, Consiglio Ue e Commissione - il cosiddetto trilogo - sul taglio alle emissioni inquinanti per auto e van a partire dal 2035. L'intesa è stata trovata dopo quattro ore di discussione e certifica che, a partire dal 2035 non saranno ammesse nel mercato auto di nuova produzione a combustione interna, ovvero a benzina, diesel e metano. L’intesa, di fatto, è quella finale. Il testo, che fa parte del pacchetto Fit for 55, deve passare però dalla ri-approvazione della Plenaria dell’Eurocamera prima di entrare in vigore.