Usa: Kanye West, ho perso due miliardi in un giorno

(ANSA) - NEW YORK, 28 OTT - In un giorno Kanye West ha perso due miliardi di dollari. Lo ha detto lo stesso rapper in un post su Instagram in risposta ad un'affermazione del suo agente Ari Emanuel. "Ari Emanuel - si legge - ho perso due miliardi di dollari in un solo giorno e sono ancora vivo. Ti voglio ancora bene. Dio ti vuole ancora bene. Il denaro non è ciò che sono. Le persone sono ciò che sono". Dopo i commenti antisemiti di West, Emanuel aveva sollecitato le diverse aziende a tagliare i ponti con il rapper. Di recente Adidas, Balenciaga, Gap e altre aziende hanno fatto sapere che non intendono più collaborare con lui. La sola collaborazione con Adidas vale quasi 300 milioni di dollari. (ANSA).