Ponte Ognissanti: sul litorale romano 'cartolina' quasi estiva

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Quella di oggi, sul litorale romano, è più una cartolina da stagione balneare estiva che da "ottobrata romana". Il ponte di Ognissanti si apre con una temperatura ben superiore ai venti gradi che sta richiamando ad Ostia, Fiumicino e Fregene molta gente. I lungomare sono pieni di auto e visitatori che passeggiano, così come di appassionati della bicicletta o del monopattino. Anche le spiagge registrano presenze, seppur a macchia di leopardo, ed oltre a chi passeggia non mancano gli irriducibili della tintarella. Per i più audaci, un bagno fuori stagione, o ci si allena con i sup in acqua. Ma il "pienone" vero oggi lo segnano i ristoranti con i tavolini all'aperto, che registrano anche presenze di turisti stranieri che, dallo scorso aprile, non hanno mancato l'appuntamento con le località del litorale romano, come non si vedeva da tanti anni. (ANSA).