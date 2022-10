Ruba un'auto e muore finendo fuori strada

(ANSA) - RIMINI, 29 OTT - Un 34enne di nazionalità marocchina, residente nel Savonese, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Montescudo-Montecolombo. L'uomo era alla guida di un'auto rubata ieri sera a Taverna ad un imprenditore locale che si è accorto solo in mattinata del furto. L'automobile è dotata di antifurto satellitare per cui si è potuto risalire all'esatto percorso effettuato dal ladro prima di schiattarsi. La vettura è uscita di strada dopo una curva e secondo la polizia stradale di Riccione intervenuta sul posto non vi sarebbero altri veicoli coinvolti (ANSA).