Aggredito un sindaco nel torinese, grave in ospedale

- E’ stato aggredito da uno sconosciuto ed è rimasto ferito in modo grave il sindaco di Giaveno (Torino), Marco Giacone, 42 anni. L’episodio si è verificato nel centro abitato, in strada, ieri sera poco prima della mezzanotte. Giacone, colpito più volte alla testa con un corpo contundente, è stato portato all’ospedale di Rivoli (Torino). Non risulta in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture craniche. La prognosi è riservata. Stanno indagando i carabinieri.

Secondo le prime informazioni, lo sconosciuto che ha aggredito Carlo Giacone (e non Marco come scritto in precedenza) aveva il volto coperto. Solidarietà al primo cittadino di Giaveno per l’"atto incommentabile, gravissimo e ignobile» è stata portata dall’Uncem (Unione delle comunità montane) che in una nota a firma del presidente nazionale Marco Bussone e del presidente regionale Roberto Colombero «abbraccia il sindaco confidando nella sua piena ripresa». Giacone ha 62 anni, e non 42 come scritto in precedenza. E' stato confermato sindaco di Giaveno alle elezioni del 2019, dove si è presentato con il sostegno di tre liste civiche.