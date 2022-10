In cripta Basilica Norcia ricordato terremoto 2016

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - La cripta ricostruita della Basilica di San Benedetto a Norcia ha accolto, stamani alle ore 7,40, il momento di preghiera per il sesto anniversario del terremoto che il 30 ottobre 2016 colpì il Centro Italia. La commemorazione per la prima volta, dal dopo sisma, si è svolta all'interno della "casa" del patrono d'Europa in ricostruzione. Il vescovo Renato Boccardo ha officiato la cerimonia, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, insieme al sindaco di Norcia Nicola Alemanno, al commissario straordinario Giovanni Legnini, al Capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, alla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, all'ingegnere Paolo Iannelli soprintendente speciale delle aree colpite dal terremoto del ministero della Cuotura e altri rappresentanti istituzionali. "È una ricorrenza particolarmente significativa, sei anni dopo vediamo i primi passi concreti della ricostruzione", ha detto mons. Boccardo all'ANSA, a margine della commemorazione. "Quando l'uomo è capace di continuare a camminare nonostante la fatica e la delusione - ha detto invece il presule nel corso della riflessione in cripta - può scoprire all'improvviso una nuova gioia di vivere. È questo il grande miracolo che continua ad accadere tutti i giorni sotto il sole. L'esempio e l'intercessione di San Benedetto ci aiutino ad abitare così, con le sue luci e le sue ombre, il tempo della nostra vita". (ANSA).