Marcia su Roma: circa 2000 nostalgici, anche i bimbi in corteo, fez e vestiti di nero

'Camerata Benito Mussolini!' 'Presente!' gridano per tre volte i nostalgici del Ventennio quando il corteo arriva al termine, davanti al cimitero di Predappio. I saluti e i ringraziamenti ai presenti, circa duemila, quest’anno sono arrivati direttamente da Orsola Mussolini, pronipote del Duce. Dal palchetto allestito sulle scale del cimitero Mirco Santarelli degli Arditi chiede di mettersi una mano sul cuore invece che fare il saluto romano per commemorare Il Duce, per non rischiare una denuncia di apologia di fascismo, ma il consiglio non viene rispettato da tutti visto che in molti alzano il braccio, in attesa di entrare nella cripta.

«Ci aspettavamo tanta gente ma non così - dice Orsola Mussolini - sono venuti da diverse parti d’Italia e persino dall’estero. Ci sono anche degli spagnoli, della falange, con la Spagna, Franco, c'è sempre stato un grande rapporto». Non solo adulti con le camicie nere, anche bambini vestiti di nero, con fez in testa, seguono il corteo con i genitori a Predappio, nella commemorazione della Marcia su Roma organizzata dagli Arditi.

La manifestazione si è diretta verso la cripta del duce. Scandito per tre volte il grido 'per sua eccellenza Benito Mussolinì, con la risposta dei camerati. Poi l’inno italiano e 'Allarmi siam fascisti.