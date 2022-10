Migranti: veglia di ragazzi per bimbi morti a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 30 OTT - Un gruppo di ragazzi di Lampedusa, davanti la porta chiusa della camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, hanno letto la fiaba de "Il pesciolino d'oro" e pregato per i quattro bambini le cui salme sono ancora all'interno dell'obitorio. Si tratta delle due gemelline di meno di un mese, spirate durante la traversata forse per ipotermia, che i genitori originari della Guinea volevano portare in Italia per farle assistere e curare. Le piccole sono state trovate cadavere dai militari della Guardia costiera che hanno soccorso il barchino con altre 58 persone lo scorso 25 ottobre. Preghiere e ninna nanna sono state cantate anche per il maschietto e la femminuccia, rispettivamente di 10 mesi e un anno, che hanno perso la vita a causa delle ustioni dopo un incendio divampato, il 21 ottobre, sul barchino dove viaggiavano con 38 persone. I ragazzi di Lampedusa, per non dimenticare, hanno anche realizzato un video. "Quattro bambini riposano soli nella camera mortuaria, in attesa di sepoltura - è stato sovra-impresso - . Molti altri sono trattenuti, privati dei diritti, in un luogo di detenzione irregolare". Il video, molto toccante, si chiude con una voce che sussurra: "Buonanotte cielo, buonanotte stelle". (ANSA).