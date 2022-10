Covid: Veneto, nuovi contagi tornano sotto quota 1.000

(ANSA) - VENEZIA, 31 OTT - La giornata di ieri ha registrato una decisa flessione dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, 796 (contro i 2.625 di sabato). Da settimane il dato giornaliero non scendeva sotto quota 1.000. Si contano però anche 6 vittime. Lo rileva il bollettino della Regione.. I numeri totali da inizio pandemia ammontano a 2.420.941 casi e 15.709 decessi. Continua a scendere il dato degli attuali positivi, 53.631 (- 512), mentre sono pressochè invariati i dati clinici: sono 1.061 (-2) i malati Covid ricoverati in area medica, e 36 (+1) quelli in terapia intensiva. (ANSA).