Erdogan, proteggere il velo per salvare famiglia da devianze

(ANSA) - ISTANBUL, 31 OTT - "Puntiamo a proteggere l'istituzione della famiglia, che è minacciata da correnti devianti, dando garanzie costituzionali per il velo". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, rilanciando un appello al Parlamento affinché le forze politiche lavorino su un emendamento costituzionale per proteggere il diritto delle donne a portare il velo. (ANSA).