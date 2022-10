Iran, 1000 a processo per le proteste nella sola Teheran

(ANSA) - ISTANBUL, 31 OTT - Mille persone saranno processate nella sola Teheran per avere preso parte alle proteste in Iran, che hanno coinvolto oltre 100 città in tutto il Paese, in corso da oltre un mese. Lo hanno annunciato funzionari della Magistratura iraniana, come riporta Irna, facendo sapere che andranno a processo individui che hanno compiuto "azioni sovversive" e hanno avuto un ruolo centrale nelle dimostrazioni. (ANSA).