Meteo: in arrivo perturbazione, primi segnali per Ognissanti

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Tempo stabile, sole e temperature anomale ancora tutto oggi, poi da domani, martedì 1 Novembre, una prima debole perturbazione porterà qualche pioggia al Nord-Ovest e sarà seguita da un contenuto calo delle temperature al Nord e sulle regioni tirreniche. E' quanto prevede Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it che annuncia nella seconda parte della settimana l'arrivo di un vortice mediterraneo che porterà una forte instabilità con il rischio di intensi rovesci temporaleschi, inizialmente al Nord e sulla Toscana, ma poi anche sul resto del Centro. La neve, venerdì potrà cadere fino a 1500 metri sulle Alpi e a quote più elevate lungo l'Appennino. Le temperature si abbasserebbero in maniera decisa rispetto alle ultime settimane, portandosi su valori più consoni al periodo. Nel dettaglio - Lunedì 31 . Al nord: nubi in parziale aumento al Nord-Ovest, sole altrove. Al centro: sole e caldo salvo foschie notturne nei fondivalle interni. Sud: sole prevalente e clima estivo. - Martedì 1 Novembre. Al nord: piogge al Nordovest, poi verso i settori orientali. Centro: molte nubi e qualche pioggia sulla Toscana. Cielo coperto in Sardegna; poco nuvoloso altrove. Al sud: prosegue la fase di assoluta stabilità atmosferica. - Mercoledì 2 Novembre. Al nord: isolati piovaschi sulla Liguria, poi su bassa Lombardia e Veneto. Al centro: piovaschi sull'alta Toscana, sole altrove. Al sud: bel tempo prevalente. Tendenza: da giovedì si avvicina un ciclone che investirà l'Italia fino a sabato, poi tornerà l'alta pressione. (ANSA).