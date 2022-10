Studentessa aggredita: Edisu, in contatto con ministra Bernini

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - "Sono in contatto con il ministro Anna Maria Bernini, che sta seguendo da vicino la vicenda, con la Regione Piemonte, con il presidente Cirio e l'assessore Chiorino e da parte delle istituzioni c'è massima attenzione, come Edisu siamo presenti, perché vogliamo essere vicini ai nostri ospiti e continuare ad essere aggiornati su quanto sta avvenendo". A dirlo all'ANSA è Alessandro Ciro Sciretti, presidente Edisu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario), riferendo di essere in contatto con la ministra dell'Università, il governatore piemontese e l'assessora all'Istruzione regionale, dopo l'aggressione sessuale nei confronti di una studentessa di 23 anni, avvenuta a tarda sera, dopo mezzanotte, tra sabato e domenica in una residenza universitaria a Torino, la Borsellino, vicino al Politecnico. "Da ieri - ha spiegato Sciretti - siamo sul posto, presso la residenza Borsellino, da quando siamo stati informati di questa tragica vicenda. Chiaramente il nostro primo pensiero va alla ragazza e alla sua famiglia, con la quale siamo in costante contatto. Le nostre sono strutture - ha concluso - sono vigilate 24 ore su 24, però nonostante questo abbiamo deciso di rafforzare la vigilanza non solo all'interno della struttura Borsellino, ma anche in altre strutture sul territorio della città di Torino". (ANSA).