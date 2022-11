Bolsonaro autorizza la transizione con Lula

(ANSA) - SAN PAOLO, 01 NOV - Il presidente uscente di destra, Jair Bolsonaro, rompe il silenzio in cui si è chiuso dalla sconfitta elettorale ma non concede la vittoria al suo suo avversario, l'ex sindacalista Luiz Inacio Lula da Silva, consacrato dal voto di domenica al terzo mandato alla testa del Brasile. "Continuerò a seguire la Costituzione", ha solo detto Bolsonaro. Comunque il capo dello staff, Ciro Nogueira, ha in seguito annunciato che il presidente uscente ha autorizzato la transizione con il presidente eletto Lula. (ANSA).