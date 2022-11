Covid in Toscana, altri 12 morti e 2.253 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 01 NOV - Non si ferma la striscia di morti per Covid in Toscana, ce ne sono stati altri 12 secondo il consueto rapporto delle 24 ore della Regione, da cui risultano anche altri 2.253 nuovi positivi giornalieri (età media 82,8 anni). Le ultime vittime sono state 7 a Firenze, 3 a Prato, 1 a Pistoia e a Pisa e portano a 10.995 i decessi dall'inizio dell'epidemia in regione così suddivisi per province: 3.474 nella Città metropolitana di Firenze, 895 in provincia di Prato, 984 a Pistoia, 696 a Massa Carrara, 1.029 a Lucca, 1.234 a Pisa, 824 a Livorno, 706 ad Arezzo, 589 a Siena, 407 a Grosseto. Altre 157 vittime sono decedute sul suolo toscano ma non erano residenti. I 2.253 nuovi casi (239 confermati con tampone molecolare e altri 2.014 con test rapido; rapporto positivi/tamponi eseguiti 16,73% in calo dal 17,06% precedente) fanno salire a 1.471.899 le positività censite dall'inizio (+0,2% sul totale del giorno precedente). I guariti - 1.771 persone con tampone negativo nelle 24 ore - crescono in percentuale dimezzata sul totale rispetto ai nuovi positivi, +0,1% e raggiungono quota 1.410.778 (95,8% dei casi totali). I positivi attuali in Toscana sono adesso 50.126 (+0,9% rispetto a ieri). Tra loro 478 sono ricoverati in ospedale (-23 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 16 si trovano in terapia intensiva (+1 persona il saldo tra ingressi e uscite). Gli altri 49.648 positivi attuali sono in isolamento a casa "perché presentano sintomi lievi che - sostiene la Regione - non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+447 persone su ieri, pari al +0,9%). (ANSA).