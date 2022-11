Trova un cacciatore morto nel bosco, 24 ore dopo si suicida

A 24 ore dal ritrovamento del cadavere di Massimo Lucietti, 24 anni, nei boschi sopra Peio, in Trentino, questa mattina intorno alle 8, sempre nei boschi di Celledizzo, è stato individuato il corpo senza vita di un altro cacciatore del posto, che si è probabilmente suicidato.

Si tratta di un uomo di 59 anni appartenente allo stesso gruppo venatorio di Lucietti, per la cui morte la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Era stato proprio il 59enne, ieri mattina, a dare l’allarme e segnalare il corpo del 24enne cacciatore, vigile del fuoco volontario e dipendente della Fucine Film di Ossana, trovato morto per una fucilata e sul cui corpo domani si svolgerà l’autopsia.