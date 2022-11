Clima: Sunak ci ripensa, andrà alla Cop27

(ANSA) - LONDRA, 02 NOV - Il premier britannico Rishi Sunak ha avuto un ripensamento e ha annunciato che parteciparà alla CoP27, la cruciale conferenza internazionale Onu sull'emergenza dei cambiamenti climatici che si tiene in Egitto, a Sharm el-Sheik, dal 6 al 18 novembre. In una dichiarazione su Twitter ha affermato: "Non c'è prosperità a lungo termine senza un'azione sui cambiamenti climatici". Nei giorni scorsi era emerso che il primo ministro non avrebbe partecipato alla conferenza a causa d'impegni legati alla presentazione della finanziaria anti-crisi d'autunno nel Regno Unito. (ANSA).