Portofino: errore nel bando, niente bonus bollette per i Vip

Niente bonus bollette per i Vip dal Comune di Portofino. Con una determina dirigenziale che inserisce vincoli di reddito e certificazione Isee, il Comune procede con una nuova pubblicazione dell’avviso ammettendo un «errore materiale» nel bando di metà ottobre che stanziava un contributo una tantum fino a 400 euro senza prevedere limiti alla condizione finanziaria delle famiglie per la presentazione della domanda di accesso agli aiuti. «E' stata allegata una versione errata dell’avviso e dell’istanza nell’avviso pubblico per l’erogazione di un contributo una tantum al fine di prevenire e contrastare le difficoltà a pagare utenze domestiche per l’anno 2022 - spiega il Comune di Portofino nella determina dirigenziale di rettifica - Nell’avviso risulta mancante al comma 7 «Come vengono corrisposti i contributi», il punto 4, «in base al valore della ultima dichiarazione dei redditi o certificazione Isee, dal più basso al più alto, con tetto di euro 75.000 di reddito e nell’istanza il punto 8 " (eventuale) di avere un reddito per l’anno 2021 inferiore a euro 75.000 (se si barra la casella è necessario allegare la documentazione attestante il reddito)».