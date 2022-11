15 anni fa l'omicidio di Meredith Kercher. Quando Sollecito viveva a Parma e venne intervistato dalla Gazzetta

E’ stato il delitto che ha tenuto incollato al televisore mezzo mondo per anni. Meredith Kercher, la vittima. Sul banco degli imputati Amanda Knox, giovane americana; Raffaele Sollecito, biondo pugliese di buona famiglia; Rudy Guede, il ragazzo di origini ivoriane. In una girandola di processi Rudy è l’unico che paga. Per concorso di colpa? Con chi? Dopo 15 anni, Rudy Guede, oggi uomo libero dopo 13 anni di carcere. Ma ancora non si è dato un nome a i due che agirono in concorso con lui.

Ha fatto impressione la foto di Amanda Knox di nuovo insieme a Raffaele Sollecito, a Gubbio, 11 anni dopo la sentenza d’appello che li assolse per l’omicidio di Meredith Kercher restituendo loro la libertà. Tutto è successo a giugno, senza che si sapesse niente. Poi, adesso, a ridosso del quindicesimo anniversario del delitto il Mirror ha pubblicato la foto dei due ex fidanzati a Gubbio, sorridenti e abbracciati, l’americana con un cappellino di paglia in testa.

Sollecito visse anche per un po' di tempo a Parma: lo aveva scovato la giornalista della Gazzetta Mara Varoli: viveva a barriera Bixio, ospite di amici, e collaborava con un'azienda di informatica. Avevaa concesso un'intervista fiume dove parlò ancora della sua esperienza in carcere e disse a chi lo giudicava colpevole 2che era vittima di una campagna diffamatoria costruita per distruggerlo.