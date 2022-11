Scontro tra tre auto in A4, due morti e un ferito

(ANSA) - TRIESTE, 03 NOV - Un gravissimo incidente si è verificato lungo l'autostrada A4, in direzione Trieste, poco dopo il territorio comunale di Campolongo Tapogliano (Udine), tra le uscite di Palmanova e Villesse. Nello scontro di tre autovetture sono morte due persone e una terza è rimasta ferita. Estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata portata in ambulanza in ospedale; le sue condizioni non sarebbero gravi, i sanitari le hanno identificate come codice giallo. C'è anche una quarta persona coinvolta ma in questo momento viene assistita dai sanitari che devono ancora stabilire le sue condizioni. Gli agenti della Polizia Stradale stanno tentando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. I Vigili del fuoco intorno alle 0:30 stanno provvedendo alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell'area del sinistro. Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della centrale Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) hanno immediatamente inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze con un'automedica. Sul posto sta operando anche personale dell'autostrada. (ANSA).