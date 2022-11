Dietrofront dei filorussi, nessun coprifuoco a Kherson

(ANSA) - MOSCA, 04 NOV - Le autorità di occupazione russe hanno assicurato che nessun coprifuoco sarà attuato nella città di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Pochi minuti prima il vice capo dell'autorità filorussa a Kherson, Kirill Stremousov, aveva annunciato che sarebbe stato "decretato un coprifuoco nella città per 24 ore al giorno". Stremousov ha cancellato il suo video iniziale in cui annunciava la misura, sostituendolo con uno simile ma modificato nei contenuti, e dove il coprifuoco non viene più menzionato, senza però spiegare i motivi di tale modifica. (ANSA).