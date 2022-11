False dichiarazioni per il reddito cittadinanza: 17 denunce a Genova

Scoperti 17 «furbetti» del reddito di cittadinanza dai carabinieri di Genova. I militari della compagnia di Sampierdarena, in collaborazione con i funzionari dell’Inps, hanno denunciato 17 persone, tra uomini e donne tutti rumeni di età compresa tra 33 e i 23 anni, che hanno ottenuto oltre 50 mila euro in totale.

Secondo quanto ricostruito, i «furbetti» hanno presentato false dichiarazioni sulla residenza per ottenere il beneficio. In particolare c'era chi ha percepito 1.500 euro ma anche chi è riuscito ad avere fino a 5.500 euro.

Le denunce sono state fatte nell’ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio, in particolare nel centro storico dopo l’omicidio di Javier Miranda Romero, da parte di 40 militari in divisa e in borghese. Sono state identificate circa 100 persone e controllati numerosi veicoli. Due persone sono state arrestate per spaccio: si tratta di un tunisino di 40 anni e un senegalese di 35. Denunciate anche sette persone, tra cui un minore, che questa estate avevano preso di mira un fast food a Lavagna danneggiando gli arredi e gli infissi e importunando il titolare.