Kiev, Mykolaiv bombardata per 211 giorni su 255 di guerra

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Durante i 255 giorni dell'invasione russa, la città dell'Ucraina meridionale di Mykolaiv è stata bombardata dall'esercito di Mosca per 211 giorni: ha affermato il sindaco Oleksandr Senkevich durante un briefing, come riporta l'Ukrainska Pravda. "In 255 giorni di guerra, Mykolaiv non è stata colpita dai missili russi solo per 44 giorni, tutti gli altri giorni siamo stati torturati. Le persone hanno lasciato la città. Prima ell'invasione c'erano 486.000 residenti, ora ne sono rimasti circa 220-230", ha detto Senkevich. (ANSA).