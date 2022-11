Piccola mareggiata a Venezia, onde e vento forte in laguna

(ANSA) - VENEZIA, 04 NOV - Forti raffiche di vento da sud e alte onde con 'cresta' ad abbattersi sulla Riva Sette Martiri e fino al Lido oggi a Venezia, interessata da una modesta mareggiata che non ha creato danni in città, ma ha reso difficile la navigazione. Regolare il servizio dei vaporetti dell'Actv, con i comandati che si sono destreggiati fra le onde della laguna, ma hanno assicurato il collegamento dei mezzi pubblici nell'intera città, isole comprese. La laguna agitata ha creato qualche problema in più alle barche da lavoro, soprattutto ai 'mototopi' di piccola stazza.. Il vento è cresciuto improvvisamente ad inizio mattinata, in concomitanza con il passaggio del fronte nuvoloso, che ha portato pioggia e il fenomeno dell'acqua alta, solo 1 metro e 10 però al di fuori delle dighe sollevate del Mose, che hanno protetto dalla marea la città storica. (ANSA).