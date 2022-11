Trapper arrestati: scarcerato un ragazzo, 'non ha rapinato'

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - E' stato scarcerato uno dei giovani, minorenne all'epoca dei fatti e che ora ha 18 anni, arrestato il 7 ottobre, assieme ad un altro minore e a nove maggiorenni, tra cui i due trapper Baby Gang e Simba La Rue, nell'inchiesta con al centro una sparatoria nella notte tra il 3 e il 4 luglio scorso in zona corso Como, cuore della movida milanese. Dopo la scarcerazione anche dell'altro minorenne, il Tribunale del Riesame per i minori, accogliendo l'istanza dell'avvocato Niccolò Vecchioni, ha deciso di revocare la custodia in carcere anche per il ragazzo di origine ivoriana, che a luglio aveva 17 anni, facendo cadere l'accusa di rapina (a lui contestata assieme alla rissa e alle lesioni) che aveva portato alla misura cautelare. Dai filmati, infatti, è emerso, come si legge nel provvedimento, che non è a lui "attribuibile" la rapina del borsello ai danni di due senegalesi, che quella notte sono stati gambizzati. Per quanto riguarda i maggiorenni coinvolti si va verso la richiesta di processo con rito immediato. I (ANSA).