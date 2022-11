Trovata undicenne scomparsa in Calabria, sta bene

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 04 NOV - E' stata trovata dai vigili del fuoco e sta bene la bambina di 11 anni che era scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri a Lamezia Terme. La bambina, secondo quanto si è appreso, era in spiaggia. Non si sa, al momento, se, nel momento del ritrovamento, fosse sola o in compagnia di qualcuno Negli ambienti investigativi si conferma che la bambina si era allontanata volontariamente e che non ci sarebbero responsabilità di terzi, almeno per il momento, per la sua scomparsa. L'undicenne ha già potuto riabbracciare i genitori e viene adesso sentita dai carabinieri, sotto le direttive della Procura della Repubblica per i minorenni e con l'assistenza di uno psicologo infantile, per accertare le modalità del suo allontanamento e ricostruire cosa abbia fatto e dove sia stata nelle ore in cui si erano perse le tracce di lei. Da accertare l'ipotesi che la bambina si sia allontanata dalla pizzeria di Nicastro di Lamezia Terme in cui si trovava insieme ai genitori, gestori del locale, insieme ad un altro minore che avrebbe avuto con lei un rapporto sentimentale. Si tratta di congetture, comunque, che attendono una verifica col prosieguo delle indagini. (ANSA).