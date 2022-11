Usa:Oprah in campo contro Dr. Oz dopo averlo reso famoso in show

(ANSA) - WASHINGTON, 04 NOV - Oprah Winfrey corre in soccorso dei democratici in una delle gare più incerte e decisive di Midterm, dando in Pennsylvania il suo endorsement al candidato al Senato John Fetterman contro il repubblicano Mehmet Oz, nonostante avesse ospitato e reso celebre il secondo nel suo famoso show come "il dottore d'America". La star aveva anche co-prodotto un altro programma che aveva ulteriormente suggellato la notorietà del chirurgo, "The Dr. Oz Show". Inizialmente Winfrey aveva detto che spettava agli abitanti della Pennsylvania scegliere i loro rappresentanti ma ora è scesa in campo, forse anche per dare una mano a un candidato che sta perdendo terreno in una gara chiave per il controllo del Senato. (ANSA).