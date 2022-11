Bici elettrica causa un incendio in un palazzo a New York, 40 feriti

Almeno 40 persone sono rimaste ferite nell’incendio scoppiato in un palazzo di New York, nella zona di Midtown. Lo riportando il New York Times postando un video che mostra colonne di fumo uscire dalle finestre dell’edificio. Complesse le operazioni di soccorso dei pompieri che hanno dovuto arrampicarsi con le corde per liberare le persone intrappolate. Dei feriti due sono in condizioni critiche, cinque in condizioni gravi e gli altri hanno riportato ferite minori.

Secondo i vigili del fuoco le fiamme sono state causate dalla batteria di una bici elettrica. Ben 200 incendi sono stati provocati quest’anno a New York dalle batterie nei quali sono morte sei persone.