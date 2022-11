Londra in piazza, contro l'austerity e per elezioni subito

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Londra contro quella che definiscono l''austerity dei Tory' - puntando il dito contro la politica economica adottata dal governo conservatore - ma anche per chiedere che si tengano nuove elezioni, in risposta al caos politico che ha visto un doppio cambio di leadership in pochi mesi e quindi l'avvicendamento di tre primi ministri a Downing Street nello stesso periodo, fino all'attuale Rishi Sunak, in carica dallo scorso 25 ottobre. La protesta è stata organizzata dal gruppo 'People's Assembly Against Austerity' con lo slogan 'Britain is Broken' (La Gran Bretagna è distrutta) -ricorda il Guardian - e vi hanno aderito diversi gruppi e sigle sindacali. Il corteo ha marciato sotto la pioggia nel centro della città, da Embankment a Trafalgar Square, attraverso Westminster Bridge, lungo Lambeth Palace Road, fino a Parliament Square per poi raggiungere Trafalgar Square. (ANSA).