Papa: Dio chiede amare nemici, spezzare spirale vendetta

(ANSA) - 'AWĀLĪ, 05 NOV - Amare i nemici e spezzare "la spirale della vendetta": è l'invito del Papa nell'omelia della messa al Bahrein National Stadium. Dio "chiede ai suoi il coraggio di rischiare in qualcosa che sembra apparentemente perdente. Chiede di rimanere sempre, fedelmente, nell'amore, nonostante tutto, anche dinanzi al male e al nemico. La semplice reazione umana ci inchioda all' 'occhio per occhio, dente per dente', ma ciò significa farsi giustizia con le stesse armi del male ricevuto". Invece bisogna "vivere concretamente e coraggiosamente la fraternità", "spezzando la spirale della vendetta, disarmando la violenza, smilitarizzando il cuore". (ANSA).