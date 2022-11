Rapinatori con asce entrano in casa mentre famiglia guarda la tv

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Rapinatori armati di asce e incappucciati hanno fatto irruzione in una abitazione a Villaguardia, alle porte di Como, mente in casa c'era una famiglia che stava guardando la tv. A riportare la vicenda è oggi la Provincia di Como Il caso risale a domenica scorsa ed è stato ripreso dalle telecamere. Attorno alle 19.30, nella corte di Basterna, i rapinatori, che sono arrivati su un'Audi A6 con i vetri scuri (uno è rimasto a bordo dell'auto e gli altri due sono entrati in azione) hanno fatto un blitz nell'appartamento armati di asce, con cappuccio in testa e con i guanti, e in 7 minuti, dopo aver spaccato tutto e ribaltato i mobili, hanno rubato un orologio e 1.500 euro. Il capofamiglia, mentre i rapinatori erano in casa, è riuscito a chiamare le forze dell'ordine. I rapinatori sono riusciti comunque a fuggire, terrorizzando anche gli altri inquilini che vivono nella corte. (ANSA).