Francia: stampa, Macron pensa allo scioglimento delle camere

(ANSA) - PARIGI, 06 NOV - "Macron prepara l'operazione scioglimento" titola oggi il settimanale Le Journal du Dimanche, annunciando che in una riunione del partito presidenziale Renaissance, durante la settimana, si è apertamente parlato - date alla mano - dell'ipotesi di sciogliere le Camere. Lo scenario è stato evocato nelle ultime settimane sempre più frequentemente, dal momento che in diversi casi - compresa l'approvazione della finanziaria - l'estrema destra di Marine Le Pen e la coalizione di sinistra Nupes hanno votato insieme la sfiducia alla maggioranza. All'orizzonte ci sono progetti del governo sui quali si annuncia già un'opposizione decisa da parte delle coalizioni avversarie, soprattutto quelli sulla riforma delle pensioni e sull'immigrazione. Per questo, Emmanuel Macron avrebbe cominciato - secondo Le Journal du Dimanche - a preparare i suoi ad una nuova sfida elettorale. I primi sondaggi, nel caso di nuove elezioni nel 2023, annunciano già che il campo presidenziale non riuscirebbe - proprio come successo alle politiche di giugno - a riconquistare la maggioranza assoluta come era nel primo mandato di Macron. (ANSA).