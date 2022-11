Medici senza frontiere: "Geo Barents verso il porto di Catania, l'Italia lo ha chiesto"

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "Questa mattina le autorità italiane hanno chiesto alla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, di entrare in porto a Catania per valutare casi di vulnerabilità a bordo". Lo riferisce la stessa ong, che ha a bordo 572 naufraghi. Medici Senza Frontiere fa sapere che dei 572 a bordo, 3 donne sono in gravidanza mentre sono più di 60 i minori, di cui 50 non accompagnati La nave entrerà nel porto verso le ore 13. (ANSA).