Tanzania: aereo precipitato nel lago Vittoria, almeno 3 morti

(ANSA) - DAR ES SALAM, 06 NOV - E' di almeno tre morti il primo bilancio provvisorio dello schianto di un aereo di linea nel lago Vittoria in Tanzania con a bordo decine di passeggeri. Il velivolo, partito dalla capitale finanziaria Dar es Salaam con 43 persone a bordo, si stata avvicinando alla città nord-occidentale di Bukoba, quando è precipitato per cause ancora da accertare. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco e la Protezione civile locale, precisando che le operazioni di "salvataggio sono ancora in corso". Ventisei persone sono già state tratte in salvo. (ANSA).