Trasporto aereo: ITA Airways atterra a Tokyo Haneda

(ANSA) - TOKYO, 06 NOV - È atterrato oggi a Tokyo, all'aeroporto cittadino di Haneda, il primo volo di ITA Airways decollato da Roma Fiumicino. Il collegamento diretto tra Italia e Giappone, finalmente ripristinato, era stato interrotto all'indomani della pandemia in scia ai divieti sugli spostamenti imposti dall'emergenza sanitaria globale. "Il Giappone per ITA-Airways è un Paese di fondamentale importanza" dice all'ANSA, Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways, ospite e passeggera sul volo giunto nella capitale nipponica nella tarda mattinata di domenica. "Noi avevamo pianificato l'apertura di questa tratta già all'inizio della stagione estiva, e a causa delle restrizioni di ingresso e in uscita abbiamo dovuto posticiparla, però ci tenevamo ad essere presenti e anche essere i primi, infatti siamo gli unici ad operare un volo diretto da e per l'Italia". Il collegamento - che avrà tre frequenze settimanali, è operato on l'Airbus A350, l'aeromobile più grande della compagnia, con una capienza di 334 posti. L'obiettivo di ITA Airways è quello di passare a 5 voli settimanali nei prossimi mesi e poi farla divenire una frequenza giornaliera. Incoraggianti anche i risultati dello status match dal lancio della start-up del nuovo programma fedeltà: "Su Volare abbiamo superato i 740mila iscritti - spiega la Limosani - un successo considerato che in Alitalia i clienti attivi con MilleMiglia erano 700mila nel 2019. È un programma che si basa sulla libertà dei nostri passeggeri di accumulare o redimere punti in qualsiasi parte dell'anno, senza alcuna restrizione e anche nei periodi di picco. Si punta molto sulla digitalizzazione e l'ampliamento degli accordi con altri partner". Nessun sbilanciamento della rotta invece sull'evoluzione delle trattative con i possibili partner commerciali e i nuovi investitori, in attesa della riapertura delle trattative con MSC e Lufthansa, e il termine dei negoziati esclusivi con il Fondo Usa Certares e i vettori Delta Air Lines e Air France-KLM, per la vendita della compagnia aerea italiana. (ANSA).