Venezia, mini-acqua alta senza Mose, allagata solo San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 06 NOV - Una modesta punta di acqua alta ha interessato stamane Venezia, con una massima alle 9.35 che ha toccato 102 centimetri alle bocche di porto della Laguna, 95 cm in città. Il Mose non è entrato in funzione, come previsto dal protocollo per per misure sotto il metro. A risentire del fenomeno è stata solo Piazza San Marco, che ha il punto più basso a 85 cm sul medio mare, ed è stata quindi allagata per circa 10 centimetri. La Basilica, invece, è rimasta all'asciutto, perchè - pur se non ancora inaugurate - sono già posizionate le barriere in vetro trasparente attorno al perimetro della chiesa, che impediscono l'ingresso della marea nel monumento. A cambiare le previsioni - non c'era una stima di vera acqua alta - , come spiegato dal Centro Maree del Comune, è stato l'intensificarsi del vento da nord in mare aperto, che ha favorito la circolazione fuori dalle bocche di porto. In mare l massima ha toccato così i 105 centimetri, alle bocche 102 cm. (ANSA).