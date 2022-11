Ambientalisti bloccano ancora il Gra, 'No gas, no carbone'

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Una decina di attivisti del gruppo Ultima Generazione ha bloccato nuovamente il traffico del Grande Raccordo Anulare di Roma, nei pressi dell'uscita 1. Scesi in strada alle 8:25, si sono seduti sull'asfalto reggendo lunghi striscioni con scritto "No gas, no carbone', stessa frase poi dipinta a terra con uno spray. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno allontanato gli attivisti dalla carreggiata e ripristinato il flusso regolare del traffico. "È necessario un patto intergenerazionale fra tutte e tutti per fare passare un messaggio chiaro sull'esigenza di un azione inclusiva e trasversale per risolvere la crisi sociale ed ecologica in atto", le parole di Claudio, attivista, ingegnere energetico e docente che questa mattina ha preso parte alla manifestazione. (ANSA).