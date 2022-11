Covid: Bertolaso, Lombardia lasciata sola,qualcuno spiegherà

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - "Questa Regione è stata lasciata sola nei momenti drammatici dell'emergenza e qualcuno dovrà spiegare perché è stato fatto questo. Non ho visto nessun ministro competente qui in Lombardia, nessuna partecipazione, solo videoconferenze. Non si risolvono le emergenze con le videoconferenze". Lo ha detto il nuovo assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia. (ANSA).