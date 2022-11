Biden: repubblicani Maga tra le forze più cupe della storia Usa

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Il presidente americano Joe Biden è tornato ad attaccare l'ala trumpiana del partito repubblicano: "Stiamo affrontando alcune delle forze più cupe che abbiamo mai visto nella nostra storia. Questi Maga (acronimo dello slogan 'Make America great again', ndr) sono fatti di un'altra pasta, questo non è il partito repubblicano dei nostri padri, è una cosa differente". Biden ha ribadito di confidare nei risultati delle elezioni di Midterm: "Abbiamo una possibilità di mantenere il Senato e di rafforzarci, e sono ottimista anche sulla Camera", ha detto il presidente Usa durante un ricevimento virtuale per il partito democratico. (ANSA).