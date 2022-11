Esplosione villetta:conuigi dispersi,recuperato corpo moglie

(ANSA) - NUORO, 08 NOV - E' stato recuperato intorno alle 15, dopo sette ore di scavi, il corpo di Marilena Ibba, la donna di 55 anni rimasta sotto le macerie dopo il crollo della sua villetta bifamiliare, esplosa probabilmente per una fuga di gas, alla periferia di Tiana, nel Nuorese. Insieme a lei c'era il marito, Guglielmo Zedda, di 59, ancora disperso, e i suoi genitori, Duccio Ibba, di 90 anni, e Eugenia Madeddu, di 83, estratti vivi ma in condizioni molto gravi. L'uomo, in particolare, lotta tra la vita e la morte nel centro grandi ustionati di Sassari. (ANSA).