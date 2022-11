Francia: inchiesta su cardinale che ha confessato abusi

(ANSA) - PARIGI, 08 NOV - La giustizia francese ha aperto un'inchiesta preliminare nei confronti del cardinal Jean-Pierre Ricard, che ha confessato ieri in una lettera diffusa dalla Conferenza episcopale a Lourdes di aver avuto un comportamento "riprovevole" nei confronti di un'adolescente, 35 anni fa. Lo ha annunciato la procura di Marsiglia, nel sud della Francia. La lettera-confessione è stata diffusa ieri con l'annuncio del coinvolgimento di 11 vescovi ed ex vescovi in inchieste della magistratura o delle gerarchie cattoliche per abusi sessuali o omessa denuncia. La procuratrice di Marsiglia, Dominique Laurens, ha precisato che al momento non è stata presentata nei confronti di Ricard nessuna denuncia. Ex vescovo di Bordeaux in pensione dal 2019, Ricard, 78 anni, ha confessato nella lettera: "35 anni fa, quando ero parroco, mi sono comportato in modo riprovevole con una ragazza di 14 anni. Il mio comportamento ha provocato logicamente in questa persona conseguenze gravi e permanenti". Al momento dei fatti era vescovo di Marsiglia ma Ricard non ha fornito ulteriori dettagli rispetto ai fatti di cui si autoaccusa e che sono coperti da prescrizione. La magistratura ha comunque aperto un'inchiesta per verificare la possibilità di conseguenze penali e l'eventuale esistenza di altre vittime del cardinale. Il quale ha fatto sapere dai suoi collaboratori di mettersi "a disposizione della giustizia e della Chiesa". (ANSA).